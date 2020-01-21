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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاحتلال يشن حملة اعتقالات شرسة في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
وكالات
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات شرسة في الضفة الغربية تمكنت خلالها من اعتقال 16 فلسطينيًا بينهم أسرى محررون، بحسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأفادت مصادر محلية في تصريحات صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرين محررين من طولكرم، وهما: "حسين أبو شنب من المدينة، ورامي شلباية من مخيم نور شمس شرقا".
ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المُحرر عبد الرحمن مشهور نجار من بورين جنوبا، وأحمد مازن صالح من زواتا شمالا.
واُعتقل من مخيم العروب شمال الخليل، خمسة مواطنين بينهم ثلاثة فتية، وهم: "ماهر أبو وردة، وهاني جعارة، والفتية: قصي وائل بدوي، وأشرف سمير جوابرة، وراني هديب، ومن قرية دير سامت جنوبا اُعتقل المواطن داوود عبد الوهاب الحروب".
ومن بلدة بيت أمر شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال 3 أسرى محررين، وهم: "راشد بشار زعاقيق 19 عامًا، ومحسن محمد زعاقيق 18 عامًا، ومالك عايش أبو مارية 17 عامًا، فيما سلّمت بلاغين للشابين: محمد موسى عوض 18 عامًا، وسعد عدنان زعاقيق 18 عامًا"، وذلك لمراجعة مخابراتها.
ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: "منير فقهاء، ويزن غالب صوافطة، وعلي محمود العريان".
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