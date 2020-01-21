السجن 13 عاماً لرئيس الإنتربول السابق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السجن 13 عاما لرئيس الإنتربول السابق الثلاثاء 21 يناير 2020 أعلن القضاء الصيني، الثلاثاء،أنه حكم بالسجن 13 عاما وستة أشهر على الرئيس السابق للإنتربول، الصيني مينج هونجوي الذي اختفى فجأة من مقر منظمة الشرطة الدولية في مدينة ليون الفرنسية، بعد إدانته بالفساد.

وأعلنت المحكمة الشعبية الوسيطة الأولى في تيانجين (شمال) أنه حكم أيضا على مينغ (65 عاما) نائب وزير الأمن العام الصيني السابق بدفع غرامة قدرها مليونا يوان (حوالي 260 ألف يورو). وكانت الصين أعلنت في أكتوبر 2018، أن مينج الذي اختفى بعد وصوله إلى بلده، يخضع للتحقيق "للاشتباه بانتهاك القانون".

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