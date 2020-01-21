ترامب في دافوس قبل ساعات من محاكمة عزله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

وكالات

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى دافوس قبل ساعات على استئناف المحاكمة الرامية إلى عزله في واشنطن.

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وقال البيت الأبيض، في بيان له أمس الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من زعماء العالم أثناء حضوره لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا بعد أيام.

وأضاف البيت الأبيض أن من بين المدعوين للقاء ترامب الرئيس العراقي، برهم صالح ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ورئيسة المجلس الاتحادي السويسري سيمونيتا سوماروجا ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان برزاني.

يذكر أن ترامب رابع رئيس أمريكي يواجه احتمال العزل من خلال المساءلة ويتعين عليه تقديم دفاعه المكتوب قبيل الموعد المحدد، ويواجه ترامب اتهامًا بإساءة استغلال سلطات منصبه، بمطالبته أوكرانيا بالتحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن، كما يواجه الاتهام بعرقلة تحقيق في الكونجرس بشأن سلوكه.

وقال فريق ترامب القانوني إن الرئيس تصرف ضمن صلاحياته الدستورية بالضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العام الماضي للتحقيق بشأن بايدن وابنه هانتر ضمن ما يقول ترامب إنها حملة لمكافحة الفساد.