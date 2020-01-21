- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السجن 13 عاما بحق الرئيس السابق للإنتربول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
وكالات
أعلن القضاء الصيني، الثلاثاء، الحكم بالسجن 13 عاما و6 أشهر على الرئيس السابق للإنتربول، الصيني مينغ هونغوي، الذي اختفى فجأة من مقر منظمة الشرطة الدولية في مدينة ليون الفرنسية، بعد إدانته بالفساد.
وأعلنت المحكمة الشعبية الوسيطة الأولى في تيانجين أنه حكم -أيضا- على مينغ (65 عاما) نائب وزير الأمن العام الصيني السابق بدفع غرامة قدرها مليونا يوان (نحو 260 ألف يورو).
وكانت الصين أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر 2018 أن مينغ الذي كان أول رئيس صيني للإنتربول، واختفى بعد وصوله إلى بلده، يخضع للتحقيق ”للاشتباه في انتهاكه القانون“.
كانت هذه تفاصيل خبر السجن 13 عاما بحق الرئيس السابق للإنتربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.