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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران: الطائرة الأوكرانية أُسقطت بصاروخين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
وكالات
أكدّت منظمة الطيران المدني الإيرانية، منذ قليل، أن صاروخين أطلقا باتّجاه الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في وقت سابق هذا الشهر، وفق تقرير صدر عن التحقيقات الأولية ونشر على موقع الهيئة في وقت متأخر الاثنين.
وأفاد التقرير، بأن "المحققين اكتشفوا أن صاروخين من طراز +تور-إم1+ أطلقا باتّجاه الطائرة"، مضيفًا أن التحقيق لا يزال جاريًا لتقييم تأثيرهما.
وتحطمت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز «بوينج 800-737»، فجر يوم الأربعاء الماضي، خلال رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، مما أسفر عن وفاة 176 شخصًا.
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