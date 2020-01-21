اخبار العالم

إيران تكشف عن نوع الصاروخ الذي أسقط الطائرة الأوكرانية

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تكشف عن نوع الصاروخ الذي أسقط الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

إيران تكشف عن نوع الصاروخ الذي أسقط الطائرة الأوكرانية

متابعات_الخليج 365

أكدت هيئة الطيران المدني الإيرانية، أن صاروخين من نوع TOR-M1 أطلقا باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة فوق طهران من جهة الشمال.

 

Advertisements

وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها طهران عن إصابة الطائرة بصاروخين، حيث أن الحديث كان يدور حول صاروخ واحد، فيما رصد تسجيل لإحدى كاميرات المراقبة إطلاق صاروخين اثنين عليها.

 

وورد في تقرير هيئة الطيران الإيرانية: "الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا وكندا، قدمت أسماء لممثلين عنها لمعرفة نتائج التحقيقات باستثناء أفغانستان، الدولة الوحيدة المعنية التي لم تقدم ممثلا عنها".

 

وأقر التقرير، بأن "إيران طلبت من أمريكا وفرنسا بيعها تقنيات تمكنها من تحليل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، بدلا من إرساله إلى الخارج كونها لا تمتلك مثل هذه التقنيات"، مشيرا إلى أن "واشنطن وباريس لم تردا بعد على الطلب الإيراني"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تكشف عن نوع الصاروخ الذي أسقط الطائرة الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا