إيران تكشف عن نوع الصاروخ الذي أسقط الطائرة الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت هيئة الطيران المدني الإيرانية، أن صاروخين من نوع TOR-M1 أطلقا باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة فوق طهران من جهة الشمال.



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وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها طهران عن إصابة الطائرة بصاروخين، حيث أن الحديث كان يدور حول صاروخ واحد، فيما رصد تسجيل لإحدى كاميرات المراقبة إطلاق صاروخين اثنين عليها.

وورد في تقرير هيئة الطيران الإيرانية: "الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا وكندا، قدمت أسماء لممثلين عنها لمعرفة نتائج التحقيقات باستثناء أفغانستان، الدولة الوحيدة المعنية التي لم تقدم ممثلا عنها".

وأقر التقرير، بأن "إيران طلبت من أمريكا وفرنسا بيعها تقنيات تمكنها من تحليل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، بدلا من إرساله إلى الخارج كونها لا تمتلك مثل هذه التقنيات"، مشيرا إلى أن "واشنطن وباريس لم تردا بعد على الطلب الإيراني"