- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد نكبة الطائرة الأوكرانية.. توقعات بزيادة الخسائر الاقتصادية في إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
الخليج 365 - متابعات
أفادت توقعات وتقارير بزيادة خسائر الحكومة الايرانية في حال واصلت شركات الطيران الأجنبية الاستغناء عن الأجواء الإيرانية في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.
وتشير التقارير إن متوسط العائد لكل رحلة من السماء الإيرانية لا يقل عن 800 دولار، ونحو 950-1000 رحلة تمر عبر الأجواء الإيرانية على أساس يومي.
وكانت قد أعلنت عدد من شركات الطيران الأجنبية رسميا عن رحيلها من المجال الجوي الإيراني عقب إصدار بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية يعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ 737 بصاروخ بسبب خطأ عدا التكاليف البشرية والنفسية لهذا الخطأ اضافة الى التعويضات المتوقعةلاهالي الضحايا والمتضررين ولا يمكن تجاهل تكاليفها الاقتصادية الكببيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نكبة الطائرة الأوكرانية.. توقعات بزيادة الخسائر الاقتصادية في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.