انتحار عاملة من الجنسية الاثيوبية شنقا من أبراج بيروت عند نفق سليم سلام

انتحرت عاملة من الجنسية الاثيوبية شنقا من أبراج ​بيروت​ عند ​نفق سليم سلام​ في بيروت. وقد نقل عناصر من الدفاع المدني الجثة الى مستشفى الزهراء. وقد تم نقل الجثة بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة و اتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.

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