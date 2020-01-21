خريش: هناك من يستعمل ادوات صهيونية في الحملة على مشاركة باسيل بمؤتمر دافوس

أكدت نائبة رئيس ​التيار الوطني الحر​ للشؤون السياسية ​مي خريش​ في حديث تلفزيوني أن "رئيس التيار الوطني الحر الوزير ​جبران باسيل​ هو من يقرر ان كان سيشارك في ​مؤتمر​ دافوس ولكننا نستنكر الحملة المشبوهة على مشاركته فهو لديه شرعية شعبية وهو يقوم بمهامه وواجباته"، لافتة الى ان "هناك من يستعمل ادوات صهيونية في الحملة على مشاركة باسيل في مؤتمر دافوس"، مشيرة الى ان "المنتدى مهم واي عنوان له واي مشاركة به هي واجب وتدخل في مصلحة لبنان".

من جهة اخرى، لفتت خريش الى ان "رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لم يستقل بسبب ضغط الشارع".