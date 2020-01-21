معن حمية: نقف خلف دياب في تسمية امل حداد وهذا هو الموقف الثابت الان

اشار عميد الاعلام في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ​معن حمية​ الى ان النقيبة امل حداد ليست محازبة، وهي لها باع طويل في ​العمل النقابي​، واعتبر في حديث تلفزيوني، اننا خلف رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ في تسمية امل حداد، وهذا هو الموقف الثابت الان.

واوضح حمية اننا نعطي دفعا للحكومة بتسمية امل حداد، واي تسمية يجب ان تكون قد تم مناقشتها مع ​الحزب القومي​، ولا احد يستطيع اسقاط اسم "بالباراشوت". واكد ان لا مشكلة مع ​التيار الوطني الحر​ ونحن على ​اتصال​ دائم. واكد ان اتهام القومي بتعطيل الحكومة هو اتهام عار عن ​الصحة​.

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