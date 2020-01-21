معن حمية: نقف خلف دياب في تسمية امل حداد وهذا هو الموقف الثابت الان

اشار عميد الاعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية الى ان النقيبة امل حداد ليست محازبة، وهي لها باع طويل في العمل النقابي، واعتبر في حديث تلفزيوني، اننا خلف رئيس الحكومة المكلف حسان دياب في تسمية امل حداد، وهذا هو الموقف الثابت الان.
واوضح حمية اننا نعطي دفعا للحكومة بتسمية امل حداد، واي تسمية يجب ان تكون قد تم مناقشتها مع الحزب القومي، ولا احد يستطيع اسقاط اسم "بالباراشوت". واكد ان لا مشكلة مع التيار الوطني الحر ونحن على اتصال دائم. واكد ان اتهام القومي بتعطيل الحكومة هو اتهام عار عن الصحة.
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