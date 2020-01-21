طقس اليوم غائم وانخفاض بالحرارة وضباب وتساقط للثلوج على ارتفاع 1000متر

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن كتل هوائية باردة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم الخميس حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي بارد يحمل معه ​أمطار​ وثلوج ورياح شديدة ويستمر حتى مساء يوم الجمعة، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متقطعة كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1000 متر وتلامس الـ800 متر صباحاً خاصة في المناطق الشمالية الداخلية ، يتحسن ​الطقس​ تدريجيًا اعتباراً من الظهر ويبقى تأثير الكتل الهوائية الباردة بموجات من الصقيع تؤدي الى تكوّن الجليد على الطرقات التي تعلو عن الـ1000 متر اعتباراً من الفترة المسائية.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع بقاء درجات الحرارة متدنية، ويبقى التحذير من تشكل الجليد على ​الطرقات الجبلية​ والداخلية اعتباراً من 900 متر خاصة خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

الخميس: غائم جزئيا يتحول خلال ​النهار​ الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب الـ80كلم/س يرتفع معها موج البحر وتتساقط حبات من البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية.