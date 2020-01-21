حنكش: بعد 100 يوم ثورة طلع معكم هيك حكومة؟

سأل النائب ​الياس حنكش​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "بعد 100 يوم من ​الثورة​ بمطالب واضحة: ​حكومة​ مستقلين، ​انتخابات​ نيابية مبكرة، طلع معكم هيك حكومة؟".

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