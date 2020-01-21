مراد: نامل من الحكومة المنتظرة ان تعطي الإهتمام المطلوب لتفعيل العلاقة المميزة مع الشقيقة سوريا

اشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الاعمال حسن مراد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا نأمل من ​الحكومة​ المنتظرة والتي نعوِّل عليها لمعالجة الأزمات المالية والإقتصادية، أن تعطي الإهتمام المطلوب لتفعيل العلاقة المميزة مع الشقيقة ​سوريا​ من أجل مصلحة ​لبنان​ وتسهيل عبور منتجاتنا الى العمق العربي برسوم مخفضة دعما للميزان التجاري الوطني، وللمزارعين والصناعيين والتجار.

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