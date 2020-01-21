المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: ظهور النفايات في الحوض الأعلى

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، في بيان، "بدء ظهور نتائج الاهمال من قبل الجهات المعنية ب​النفايات​ في الحوض الأعلى حيث يحمل نهر الليطاني يوميا اطنانا من النفايات الى ​بحيرة القرعون​، علما ان نهر الليطاني من منبعه في العلاق (​بعلبك​) وحتى ​صغبين​ (​البقاع الغربي​) يصب في بحيرة القرعون بعد مروره في قرى ​البقاع الشمالي​ وزحلة و​البقاع الاوسط​ والبقاع الغربي". إضغط للمزيد

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