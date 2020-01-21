وهاب: كل ما يفعله الناس مبرر لأن ما تفعله تماسيح السلطة أسوأ بكثير

اشار رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان كل ما يفعله الناس مبرر، لأن ما تفعله تماسيح ​السلطة​ أسوأ بكثير.

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