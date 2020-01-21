النشرة: النيران لا تزال مشتعلة في مستودعات مخصصة للادوات والمواد الزراعية في الفرزل

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة أن النيران لا تزال مشتعلة منذ مساء امس في مستودعات مخصصة للادوات والمواد الزراعية في ​الفرزل​ ولا تزال وحدات ​الدفاع المدني​ التابعة لمركز زحلة ومراكز أخرى في ​البقاع​ تعمل منذ مساء امس على اخماد النيران. يذكر ان احد عناصر الدفاع المدني اصيب في حالة اختناق ليلا وقد تمت معالجته من قبل زملائه على الفور.

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