6 جرحى في اشكال واطلاق نار بمدينة صور

أفادت معلومات صحفية عن سقوط 6 جرحى، في إشكال فردي في منطقة المدينة الصناعية بمدينة صور تخلله إطلاق نار. وقد عملت سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني - مركز صور الإقليمي على نقلهم إلى مستشفى جبل عامل للمعالجة.
وحضرت القوى الأمنية الى المكان، وفتحت تحقيقا في الحادث.
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