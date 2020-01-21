6 جرحى في اشكال واطلاق نار بمدينة صور

أفادت معلومات ​صحفية​ عن سقوط 6 جرحى، في إشكال فردي في منطقة المدينة الصناعية ب​مدينة صور​ تخلله ​إطلاق نار​. وقد عملت سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني - مركز صور الإقليمي على نقلهم إلى ​مستشفى​ جبل عامل للمعالجة.

وحضرت ​القوى الأمنية​ الى المكان، وفتحت تحقيقا في الحادث.