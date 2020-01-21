دفاع كوريا الجنوبية سترسل مدمرة وجنود إلى مضيق هرمز

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن سيول سترسل مدمرة من سلاح بحريتها و300 جندي إلى مضيق هرمز، لافتة الى ان "سيول قررت أن توسّع موقتا منطقة انتشار قوتها العسكرية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، لتشمل الخليج وخليج عمان اللذين يربط بينهما مضيق هرمز".
وأكدت أن مهمتها لن تكون جزءا من المهمة البحرية الأميركية، على الرغم من إنه سيتم إيفاد ضابطي ارتباط إلى مقار القيادة الأميركية لتقاسم المعلومات.
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