دفاع كوريا الجنوبية سترسل مدمرة وجنود إلى مضيق هرمز

أعلنت ​وزارة الدفاع​ الكورية الجنوبية أن سيول سترسل مدمرة من سلاح بحريتها و300 جندي إلى ​مضيق هرمز​، لافتة الى ان "سيول قررت أن توسّع موقتا منطقة انتشار قوتها العسكرية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل ​الصومال​، لتشمل ​الخليج​ وخليج عمان اللذين يربط بينهما مضيق هرمز".

وأكدت أن مهمتها لن تكون جزءا من المهمة ​البحرية الأميركية​، على الرغم من إنه سيتم إيفاد ضابطي ارتباط إلى مقار ​القيادة​ الأميركية لتقاسم المعلومات.