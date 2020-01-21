قتل 11 شخصا في حريق مبنى خشبي يقيم فيه عمال مهاجرون في منطقة تومسك بغرب ​سيبيريا​. وقال الفرع المحلي لوزارة الأوضاع الطارئة الروسية إن الحريق دمر بالكامل المبنى الذي تبلغ مساحته 200 متر مربع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 11 قتيلا في حريق بمسكن لمهاجرين في سيبيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.