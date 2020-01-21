الجيش الأميركي: مقتل مسؤول عائدات النفط والغاز في "داعش" بدير الزور

أعلن الجيش الأميركي مقتل مسؤول عائدات النفط والغاز في تنظيم داعش،أبي ورد العراقي، في عملية خاصة بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية في مدينة دير الزور بسوريا.
وأعلن المتحدث باسم عملية "الحل المتأصل"،الكولونيل مايلز كاغينز، أن أبو ورد العراقي يعد "أحد كبار قادة داعش منذ فترة طويلة، وأدار إيرادات النفط والغاز لدى التنظيم، حيث كان مسؤول النفط والموارد الطبيعية في التنظيم".
وأشار المتحدث العسكري الأميركي، إلى أن عملية استهداف وقتل هذا المسؤول الكبير في تنظيم داعش، جرت فجر 15 كانون الثاني، ولم يعلن عنها إلا أمس على وسائل التواصل الإجتماعي من قبل قوات سوريا الديمقراطية.
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