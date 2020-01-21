الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر آل سعود

أعلن ​الديوان الملكي السعودي​ وفاة الأمير بندر بن محمد ​آل سعود​، على أن يصلى عليه في جامع الإمام تركي في ​الرياض​.

وقد نعاه الديوان الملكي اليوم في بيان، جاء فيه أنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".