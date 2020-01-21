الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود، على أن يصلى عليه في جامع الإمام تركي في الرياض.
وقد نعاه الديوان الملكي اليوم في بيان، جاء فيه أنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
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