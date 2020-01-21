حكم بالسجن 13 عاما على الرئيس السابق للانتربول بتهمة الفساد في الصين

أعلن ​القضاء​ الصيني أنه حكم ب​السجن​ 13 عاما وستة أشهر على الرئيس السابق للانتربول، الصيني مينغ هونغوي الذي اختفى فجأة من مقر منظمة ​الشرطة​ الدولية في مدينة ليون الفرنسية، بعد إدانته ب​الفساد​.

واعلنت المحكمة الشعبية الوسيطة الأولى في تيانجين أنه حكم أيضا على مينغ نائب وزير ​الأمن العام​ الصيني السابق بدفع غرامة قدرها مليونا يوان (حوالى 260 ألف يورو).