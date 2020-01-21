حكم بالسجن 13 عاما على الرئيس السابق للانتربول بتهمة الفساد في الصين

أعلن القضاء الصيني أنه حكم بالسجن 13 عاما وستة أشهر على الرئيس السابق للانتربول، الصيني مينغ هونغوي الذي اختفى فجأة من مقر منظمة الشرطة الدولية في مدينة ليون الفرنسية، بعد إدانته بالفساد.
واعلنت المحكمة الشعبية الوسيطة الأولى في تيانجين أنه حكم أيضا على مينغ نائب وزير الأمن العام الصيني السابق بدفع غرامة قدرها مليونا يوان (حوالى 260 ألف يورو).
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