عبد المهدي يطالب بتحقيق فوري بعد سقوط صواريخ على السفارة الأميركية في العراق

وجه رئيس ​حكومة​ تسيير الأعمال ​العراق​ية، ​عادل عبد المهدي​ بفتح تحقيق بشأن استهداف السفارة الأمdركية في ​بغداد​. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف: إن "رئيس الوزراء أدان بأشد العبارات استهداف ​السفارة الأميركية​ بثلاثة ​صواريخ​"، مؤكدا أن "استهداف السفارة جريمة تتعرض لها بعثة دبلوماسية على أرض العراق"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع". وأشار خلف، إلى أن "عبد المهدي وجه قيادة عمليات بغداد والجهات ذات العلاقة إلى التحقيق الفوري بالحادث وملاحقة الجناة". وكان مصدر أمني اعلن أمس الاثنين، إن "3 صواريخ سقطت، في محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد"، مضيفا أنه "لا خسائر بشرية جراء سقوط ​الصواريخ​".

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