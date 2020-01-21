وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي يزور طهران للمرة الثانية بأسبوعين

أعلنت وزارة الخارجية في ​سلطنة عمان​ أن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي يزور ​طهران​ للمرة الثانية خلال أسبوعين، حيث سيلتقي بن علوي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وسيبحث معه مجمل التطورات في المنطقة.

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