بومبيو: يجب أن يؤدي المشروع الذي نعمل عليه لإستقالة مادورو

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ​مايكل بومبيو​، أن بلاده تتدخل في الشؤون الداخلية ل​فنزويلا​، وأن ​الولايات المتحدة​ تعمل مع ​المجتمع الدولي​ لتغيير ​السلطة​ في هذا البلد الأميركي اللاتيني.

وقال في مقابلة تلفزيونية، أشار بومبيو إلى أنه "يجب أن يؤدي المشروع الذي نعمل عليه إلى استقالة الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، ويمكن شعب فنزويلا من إجراء ​انتخابات​ حرة ونزيهة. نحن نعمل مع بلدان في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى و​أوروبا​ ودول في جميع أنحاء ​العالم​ لتحقيق هذه النتيجة"، معتبراً أنه "من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به. مادورو ما زال في السلطة، حيث أطلق واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في تاريخ العالم. لكننا نتحرك معا إلى الأمام".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الشرعي لفنزويلا، مادورو، قد أعلن سابقا في تصريح صحفي، أنه مستعد لإجراء حوار مباشر مع الولايات المتحدة، لكنه يفضل التحدث مباشرة مع الرئيس ​دونالد ترامب​، لأنه يعتقد أن بومبيو قد فشل في فنزويلا وهو مسؤول عن ​سياسة​ ترامب تجاه فنزويلا.