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أستراليا تعلن عن أول حالة اشتباه بإصابة شخص بالفيروس الصيني الجديد

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أعلنت السلطات الأسترالية عن أول حالة إشتباه الفايروس الجديد الشبيه بالـ"كورونا" المنتشر في ​الصين​.

والفايروس الجديد هو المسبّب لمتلازمة "سارس" التنفسيّة الحادّة، وسجلت أمس رابع حالة وفاة جرّاء هذا الفيروس الذي تفشّى في سائر أنحاء البلاد.

وأصيب حتى اليوم أكثر من 220 شخص بهذه الفاشية التي امتدّت إلى ثلاث دول آسيوية أخرى هي ​اليابان​ و​تايلاند​ و​كوريا الجنوبية​، أغلبهم في الصين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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