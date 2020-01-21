أستراليا تعلن عن أول حالة اشتباه بإصابة شخص بالفيروس الصيني الجديد

أعلنت السلطات الأسترالية عن أول حالة إشتباه الفايروس الجديد الشبيه بالـ"كورونا" المنتشر في ​الصين​.

والفايروس الجديد هو المسبّب لمتلازمة "سارس" التنفسيّة الحادّة، وسجلت أمس رابع حالة وفاة جرّاء هذا الفيروس الذي تفشّى في سائر أنحاء البلاد.

وأصيب حتى اليوم أكثر من 220 شخص بهذه الفاشية التي امتدّت إلى ثلاث دول آسيوية أخرى هي ​اليابان​ و​تايلاند​ و​كوريا الجنوبية​، أغلبهم في الصين.