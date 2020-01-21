ترامب يصل إلى دافوس لحضور المنتدى الاقتصادي السنوي

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دافوس لحضور المنتدى الاقتصادي السنوي حيث سيلقي خطابًا قبل ساعات على بدء جلسات محاكمته الرامية إلى عزله في واشنطن.
ووصلت مروحية ترامب "مارين وان" إلى منتجع دافوس بسويسرا قبل وقت قصير من موعد خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يركّز هذا العام على التغيّر المناخي.
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