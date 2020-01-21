الارشيف / اخبار العالم

ترامب يصل إلى دافوس لحضور المنتدى الاقتصادي السنوي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وصل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى دافوس لحضور المنتدى الاقتصادي السنوي حيث سيلقي خطابًا قبل ساعات على بدء جلسات محاكمته الرامية إلى عزله في ​واشنطن​.

ووصلت ​مروحية​ ترامب "مارين وان" إلى منتجع دافوس ب​سويسرا​ قبل وقت قصير من موعد خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يركّز هذا العام على التغيّر المناخي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يصل إلى دافوس لحضور المنتدى الاقتصادي السنوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا