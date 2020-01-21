ترامب يصل إلى دافوس لحضور المنتدى الاقتصادي السنوي

وصل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى دافوس لحضور المنتدى الاقتصادي السنوي حيث سيلقي خطابًا قبل ساعات على بدء جلسات محاكمته الرامية إلى عزله في ​واشنطن​.

ووصلت ​مروحية​ ترامب "مارين وان" إلى منتجع دافوس ب​سويسرا​ قبل وقت قصير من موعد خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يركّز هذا العام على التغيّر المناخي.