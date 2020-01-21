شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام البرلمان": اجتماع مع وزيرى التخطيط والسياحة حول زيارة جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد شعبان وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة ستدعو وزيرة التخطيط ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لرصد مبلغ مالى للعمل على تقوية الإرسال وتطوير الإذاعة كونها تمس الأمن القومى، ووصولها إلى جميع أنحاء المحافظة، بعد أن اكتشف الوفد البرلمانى الذى زار المحافظة، أن ثلثى المحافظة لا يصلهم إرسال الإذاعة، لعدم توافر الإمكانيات.

وأضاف رئيس الوفد البرلمانى الذى زار المحافظة، أن اللجنة أيضاً ستدعو وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، لوضع التوقيت الزمنى لمخطط تطوير حمام موسى وفقاً لما وعد به الوزير، إلى جانب دعوة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لبحث آلية تنفيذ المخطط الذى أشار إليه المحافظ بإعادة تطوير مسرح الطور، بالمناصفة بواقع 10 مليون من كلاً منهم.

وأشار النائب محمد شعبان، إلى أن اللجنة ستضع ضمن توصيات تقريرها، إشادة خاصة بالدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، للمستوى المتميز الذى وصل إليه خاصة بعد أن كان معسكراً للجانب الإسرائيلى، مشيراً إلى أن اللجنة ستنتهى من تقريرها وسترسله إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، تمهيداً لمناقشته فى أحد الجلسات العامة.

وضم الوفد البرلمانى المتواجد حاليا فى مدينة شرم الشيخ 12 نائبا من أعضاء لجنة الثقافة والأثار والإعلام وهم النائب محمد شعبان وكيل اللجنة والدكتور نادر مصطفى امين سر اللجنة والنواب ياسمين ابو طالب وثناء برغش وتامر عبد القادر وجلال عواره ونشوى الديب وجليلة عثمان وأسامة شرشر وجمال كوش وأحمد أبو العزم ومعتز الشاذلي.

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