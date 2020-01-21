مصر للطيران تطرح درجة سفر جديدة على الإيرباص A220-300

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

طرحت شركة مصر للطيران الناقل الوطني وعضو تحالف ستار ، درجة السفر الجديدة "Comfort Class" على رحلاتها الدولية التي يتم تشغيلها بأسطولها من الطائرات الجديدة من طراز الإيرباص A220-300.

وقال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في تصريحات صحفية، إن التذاكر الخاصة بهذه الدرجة على المقاعد الأمامية المتوفرة بهذا الطراز من الصف الأول للمقاعد وحتى الصف الثالث يتمتع المسافرون على هذه الدرجة بالعديد من المميزات أثناء رحلاتهم.

وتتضمن المميزات إنهاء إجراءات السفر من خلال كاونترات درجة رجال الأعمال، واصطحاب حقيبتين وزن كل منهما 32 كيلو جرام، بالإضافة إلى حقيبة يد وزن بحد أقصى 8 كجم وأولوية صعود الطائرة وأميال سفر بالإضافة إلى عدد من المميزات الأخرى، وذلك بأسعار أقل من درجة رجال الأعمال التي كانت متوفرة على هذا الطراز.

وأشار رئيس الشركة إلى أن هذه الدرجة متوفرة اعتبارًا من اليوم على عدد من نقاط مصر للطيران الدولية ومن بينها بيروت، إسطنبول، الشارقة، موسكو، القصيم، عمان وأربيل ومسقط وغيرها من الخطوط خلال الفترة القادمة مثل فيينا وأثينا.