بالصور.. مؤتمر لتكريم الموظف المثالي بمنظومة التأمين الشامل في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

شهدت مستشفى الزهور ببورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر السنوي الأول لإدارة الموارد البشرية على مستوى المستشفيات التابعة للمنظومة الصحية الجديدة.

وتناول المؤتمر شرح مفصل لإنجازات أقسام المستشفى الداخلية، وإنجازات كل قسم على حدة منذ بدء المنظومة وحتى الأن، فضلًا عن خطة الإدارة لعام 2020، وتكريم أفضل موظفي المستشفى.

وحصل على لقب أفضل طبيب الدكتور محمد فهمي، بينما حصلت الدكتورة بسمة صالح على لقب أفضل صيدلي، ورجب طه السيد على أفضل ممرض، والدكتور محمد محسن، أفضل إداري، وإلهام حواتر، أفضل موظف، وأبو العز محمد، أفضل فني أجهزة طبية، وفريدة أبو خشبة، أفضل عامل.

وحصل قسم العناية على أفضل قسم بالمستشفى، كما جرى تكريم الدكتور أحمد الجزار، على إسهاماته وتفانيه في العمل.