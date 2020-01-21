برلماني: قرار النائب العام بإنشاء مكتب حماية الطفل خطوة إيجابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي، رقم 85 لسنة 2020، بإنشاء مكتب حماية الطفل في إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، يعكس اهتمامه بقضايا الطفل، وحرصه الشديد على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حماية الطفل في وقائع العنف والإهمال والاستغلال.

وأوضح بركات في تصريحات صحفية، أن الجرائم التي يتعرض لها الطفل أصبحت ظاهرة غير طبيعية في الآونة الأخيرة، وكان يستلزم التصدي لها بإنشاء المكتب فعلى مدار السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن دراسة أجراها برنامج حماية الطفل بمنظمة "يونيسيف مصر" عام 2016 أكدت 50% من الأطفال في مصر يتعرضون للعنف الجسدي، ويُعد العنف النفسي أكثر الأشكال شيوعًا التي يتعرض لها الأطفال بنسبة 70% في المنزل، أما بالنسبة للعنف الجنسي للأطفال فبلغت النسبة 55%، إلا أن هذه النسبة ارتفعت إلى 93% من الأطفال الذين تعرضوا للعنف، بحسب مسئولي خط نجدة الطفل.

وأشار إلى إيجابية تلك الخطوة وأهمية العمل في الوقت ذاته على تنفيذ حملات إعلامية حول المفاهيم الأساسية للتربية الإيجابية.