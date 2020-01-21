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كوريا الجنوبية ترسل مدمرة وجنودا إلى مضيق هرمز

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أنها سترسل مدمرة من سلاح بحريتها و300 جندي إلى مضيق هرمز، بعد ضغوط مارستها الولايات المتحدة في ظل التوتر بين طهران وواشنطن.

وأكدت سول أن مهمتها لن تكون جزءا من المهمة البحرية الأمريكية، على الرغم من أنه سيتم إيفاد ضابطي

ارتباط إلى مقار القيادة الأمريكية "لتقاسم المعلومات".

واتهمت إيران بالوقوف وراء سلسلة هجمات على سفن شحن في مضيق هرمز المعبر الاستراتيجي لتجارة النفط في العالم.

وواجهت سول معضلة بعد الطلب الأمريكي إذ أنها تقيم علاقات دبلوماسية

مع طهران منذ أوائل ستينات القرن الماضي، وكانت طهران حتى العام الماضي أحد المصادر الرئيسية لموادرها النفطية.

ودعا السفير الأمريكي في سيئول هاري هاريس الأسبوع الماضي سيئول للانضمام إلى المهمة البحرية التي تقودها واشنطن، قائلا إن كوريا الجنوبية بين أكثر الدول التي تحتاج للانضمام نظرا إلى أنها "تحصل على 70 بالمئة من إمداداتها النفطية من الشرق الأوسط".

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