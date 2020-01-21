ترامب يعلن أعضاء فريق الدفاع الجمهوري عنه قبيل انطلاق جلسات المساءلة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن فريقه من أعضاء الكونجرس، الذين سيعملون معه على مواجهة الاتهامات الحزبية الموجهة له في سياق مساءلته.

يضم فريق ترامب من أعضاء الكونغرس الجمهوريين كلًا من: دوغ كولينز، مايك جونسون، جيم جوردان، ديبي ليسكو، مارك ميدوز، جون راتكليف، إليز ستيفانيك، ولي زيلدين.

قال ترامب إنه يتطلع إلى مشاركتهم المستمرة في هذه العملية، وهو واثق من أن الأعضاء الجمهوريين "سيساعدون على وجه السرعة في إنهاء هذا الثأر السياسي نيابة عن الشعب الأمريكي".

من المقرر أن تبدأ محاكمة مجلس الشيوخ عند الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي على أن تستمر 6 أيام أسبوعيًا باستثناء أيام الأحد.

وستخصص الجلسة لبحث الإجراءات الأساسية لبدء المحاكمة، حيث يقدم زعيم الأغلبية السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل اقتراحه بخطة سير المحاكمة، تقوم على قواعد قد تؤدي إلى محاكمة سريعة لترامب لا تشمل ضمانات بسماع أقوال شهود أو عرض أدلة جديدة، كما يتحدث الأعضاء في المجلس نحو ساعتين تقريبًا مقسمة بين الجانبين الجمهوري والديمقراطي، ويقدم السناتور الديمقراطي تشاك شومر قرارًا مضادًا لماكونيل.

وقال شومر إنه "سيقدم تعديلات لمعالجة العيوب الكثيرة في هذا الاقتراح غير العادل ولإحضار الشهود والمستندات المطلوبة".

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وبحسبما ذكرت قناة "فوكس نيوز" من المحتمل أن تعقد جلسة مغلقة لأعضاء مجلس الشيوخ

فقط ورئيس المحكمة العليا، من دون ممثلي الادعاء أو فريق الدفاع عن ترامب، ومن المتوقع أن تكون هناك جلسة تعقد ليلا في وقت متأخر لاستكمال النقاشات.

من الجدير ذكره، أن السناتور ميتش ماكونيل سيعطي 24 ساعة لفريق الادعاء لتقديم ما لديهم من اتهامات، و16 ساعة لتقديم الأسئلة مكتوبة وكذلك النظر في إحضار شهود أو مستندات.

وكان ترامب رفض تهم المساءلة التي رفعها ضده مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ودعا مجلس الشيوخ لرفضها على الفور.

وقال في مذكرة تمثل دعوى قضائية ضد مساعي عزله: "ينبغي لمجلس الشيوخ رفض مادتي المساءلة وتبرئة الرئيس على الفور".

وتسعى "مذكرة المحاكمة" المؤلفة من 116 صفحة إلى إبطال الاتهامين ضد الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري، وهما إساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس، وتمثل أول دفاع شامل لترامب قبل بدء محاكمته بمجلس الشيوخ.