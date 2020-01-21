القضاء التايلاندي يبرىء حزبا سياسيا من تهمة السعي لإسقاط الملكية

برأت المحكمة الدستورية في تايلاند ثالث أكبر حزب سياسي في البلاد من تهمة التخطيط للإطاحة بنظام الملكية الدستورية. وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء أن المحكمة قضت بأنه لا يوجد دليل يثبت تورط حزب "المستقبل إلى الأمام" في أفعال ضد الملكية الدستورية، كما لم يتم تقديم الشكوى بشكل صحيح.

ودخل حزب "المستقبل الى الأمام" المشهد السياسي في تايلاند قبيل انتخابات مارس الماضي، مع توجيه مؤسسه الملياردير ثانثاثورن جوانجرون جروانكيت، الذي يتمتع بقبول لدى الناخبين، انتقادات لاذعة للمجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ عام 2014.

وحصد الحزب 6 ملايين صوت في الانتخابات، جاءت غالبيتها من الناخبين الشباب الذين استجابوا لرسالة ثاناثورن المحبوب شعبيا، ما مكنه من الحصول على 80 مقعدا في البرلمان ليصبح ثالث أكبر حزب في البلاد. الأمام" في أفعال ضد الملكية الدستورية، كما لم يتم تقديم الشكوى بشكل صحيح.ودخل حزب "المستقبل الى الأمام" المشهد السياسي في تايلاند قبيل انتخابات مارس الماضي، مع توجيه مؤسسه الملياردير ثانثاثورن جوانجرون جروانكيت، الذي يتمتع بقبول لدى الناخبين، انتقادات لاذعة للمجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ عام 2014.وحصد الحزب 6 ملايين صوت في الانتخابات، جاءت غالبيتها من الناخبين الشباب الذين استجابوا لرسالة ثاناثورن المحبوب شعبيا، ما مكنه من الحصول على 80 مقعدا في البرلمان ليصبح ثالث أكبر حزب في البلاد.

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