بومبيو يلتقي زعيم المعارضة الفنزويلي ويتعهد بمواصلة الدعم له

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، فيما تعهد الوزير الأمريكي باتخاذ المزيد من الإجراءات ومواصلة دعم بلاده له، وذلك عقب لقائهما على هامش مؤتمر لمكافحة الإرهاب في العاصمة الكولومبية بوجوتا.

ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية - على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - أن جوايدو سافر سرًا إلى كولومبيا

خلال هذا الأسبوع، متحديًا بذلك حظر السفر المفروض عليه، من أجل لقاء حلفائه الأمريكيين والإقليميين، في جهد يرمي إلى حشد الدعم في محاولته الإطاحة بالرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو.من جانبه، رفض زعيم المعارضة الفنزويلي الإفصاح عن التفاصيل ذات الصلة بخططه حول لقاء زعماء الاتحاد الأوروبي أثناء زيارته إلى مدينة دافوس السويسرية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.غير أن الرموز المعارضة للنظام الفنزويلي في واشنطن طالبت زعماء الاتحاد الأوروبي وآخرين بفرض قيود على السفر وعقوبات على مسئولين حاليين وسابقين في حكومة مادورو من أجل فرض مزيد من الضغوط على نظامه.وينقسم مسئولو الإدارة الأمريكية حول موقفهم بشأن كيفية التعامل مع الدعم الروسي المتنامي لمادورو وكيفية توسيع نطاق برنامج العقوبات على فنزويلا بقوة.