كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 قتلى حصيلة ضحايا انفجار حفل الزفاف بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر طبي سوداني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا انفجار وقع في حفل زفاف في العاصمة السودانية الخرطوم، ليل الاثنين الثلاثاء، إلى 9 قتلى.

وقال المصدر السوداني، في تصريحات صحفية لقناة سكاي نيوز عربية، إلى أن العدد مرشح للارتفاع، في ظل وجود عدد من الحالات الخطيرة، بينهم نساء وأطفال.

وكشفت إحصائية أولية، عن سقوط 5 قتلى في الانفجار، الذي وقع بحي الحاج يوسف، شرقي الخرطوم.

Advertisements

وحاول شخص الدخول إلى حفل الزفاف، فمنعه أصحاب المنزل واندلعت مشادة بيهم وانفجرت في الأثناء قنبلة يدوية كان بحوزة الشخص مما إلى مقتله ومقتل وإصابة آخرين.

وفور وقوع الانفجار، أصدرت لجان أحياء منطقة الحاج يوسف نداء استغاثة طالبت فيه المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وغيرها بضرورة التبرع بالدم للمصابين، وتقديم يد العون لضحايا الانفجار.

وبحسب قناة سكاي نيوز، رجحت مصادر، وجود خلافات عائلية تطورت إلى مشادة بين أصحاب المنزل الذي كان يقام فيه الحفل والرجل الذي كان يحمل القنبلة.