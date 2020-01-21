كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تفتح الطريق للمرتزقة الأجانب للانضمام إلى ميليشيات الوفاق بطرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة الوطن الإماراتية، أن تركيا فتحت الطريق للمرتزقة الأجانب للانضمام إلى ميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس.

وقد انعقد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، برعاية الأمم المتحدة ومشاركة دولية وعربية رفيعة من رؤساء ووزراء خارجية عدد من دول العالم؛ ورسم خريطة طريق جديدة ترتكز على تحقيق السلام بين أطرافه المتنازعة كافة، واستبعاد العامل الخارجي الذي ساهم في زيادة حدة المواجهات في مختلف مناطق البلاد، خاصة في العاصمة طرابلس.

وكانت حكومة الوفاق الوطني، أقحمت تركيا في الصراع الداخلي بتوقيع اتفاق أمني وعسكري معها قبل أشهر قليلة، مخالفة بذلك التوجه الإقليمي والعربي والدولي بعدم التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لليبيا، التي تعاني هيمنة الميليشيات على طرابلس وغيرها من مدن البلاد.

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وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الذي ترأس وفد الدولة إلى المؤتمر؛ على دعم دولة الإمارات لحل سياسي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والقائم على عدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومساعدة الشعب الليبي ودعم طموحاته المشروعة في ترسيخ دعائم دولته الوطنية وتحقيق الوحدة والتنمية، بعيداً عن المشاريع المضرة بمصالح ليبيا.

وحدد المشاركون، في المؤتمر قضايا عدة تتعلق بدعم الحل السياسي في ليبيا والابتعاد عن كل ما يطيل أمد الصراع، من خلال التركيز على مسارات إطلاق عملية سياسية واضحة المعالم، ووضع ضمانات تكرس حلاً سلمياً للنزاع واستبعاد الحسم العسكري، والأهم هو التمسك بالقرارات الدولية القاضية بالالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا والإشراف عليها بشكل أقوى من الماضي.