كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتزقة موالون لتركيا يفرون من طرابلس إلى أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل مقاتلون من الفصائل الموالية لأنقرة، المرتزقة من تركيا إلى ليبيا كذريعة، حسبما أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، في تصريحات لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية".

وقال عبد الرحمن، إن الفصائل الموالية لتركيا توجهوا إلى ليبيا في إطار عملية نقل المرتزقة إلى هناك من قبل تركيا، حيث بدأوا رحلة الخروج من الأراضي الليبية باتجاه إيطاليا.

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ووصل ما لا يقل عن 17 منهم إلى إيطاليا بالفعل، ووفقاً لذويهم ومقربين منهم فإن الذين خرجوا، عمدوا منذ البداية إلى اتخاذ هذا الطريق جسراً للعبور إلى إيطاليا، فما أن وصلوا إلى هناك حتى تخلوا عن سلاحهم وتوجهوا إلى إيطاليا، كما أن قسماً منهم توجه إلى الجزائر على أن تكون بوابة الخروج إلى أوروبا".

وفي الـ12 من الشهر الجاري، بدأ سريان وقف لإطلاق النار دعت إليه تركيا وروسيا في القتال الدائر منذ أبريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي.