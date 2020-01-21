كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: شراء المنتجات الزراعية الأمريكية لن يؤثر على الواردات من الدول الأخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول بوزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، إن مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية لن تؤثر على وارداتها من الدول الأخرى، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

صرح لى شينغ تشيان فى مؤتمر صحفى ان الصين ترحب بدخول المنتجات الامريكية التنافسية الى اسواقها وتأمل ان تخلق الولايات المتحدة وضعًا لتسهيل الصادرات الى الصين.

واضاف لى ان الصين ستوسع الواردات على اساس ظروف السوق وتمشيا مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

قد وافقت بكين على المشتريات الرئيسية للمنتجات الزراعية الأمريكية كجزء من صفقة تجارية مبدئية تم توقيعها الأسبوع الماضي، لكن لا تزال هناك شكوك حول عدد من القضايا.