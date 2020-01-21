كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي يقترح محاكمة سريعة لـ"ترامب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، قواعد تنص على محاكمة سريعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت "رويترز" يوم الاثنين.

يقترح مشروع قرار ماكونيل منح فريقي الادعاء والدفاع 24 ساعة على مدار يومين للحجج الخاصة بكل منهما. ستتبعها 16 ساعة من الاستجواب، قبل مناقشة لمدة أربع ساعات والتصويت لتحديد ما إذا كان يجب النظر في الشهود أو غيرها من الأدلة.

ومن المرجح أن يقر مجلس الشيوخ الذي يمثل الأغلبية الجمهورية القرار.

في 19 ديسمبر، صوت مجلس النواب على عزل "ترامب" بسبب إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تحقيق رسمي في قضية المساءلة ضد الرئيس بسبب شكوى من المخبرين بشأن اتصاله 25 يوليو بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. زعم ما يُبلغ عن المخالفات أن "ترامب" ضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق في فساد محتمل يضم نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه في أوكرانيا.

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نفى "ترامب" ارتكاب أي مخالفات، ورفض مرارًا وتكرارًا تحقيق العزل باعتباره "مطاردة ساحرة" أخرى تهدف إلى عكس نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وترامب، وهو الرابع من بين 45 رئيسًا أمريكيًا يواجهون احتمال الإقالة من منصبه، يجب عليه الالتزام بالموعد النهائي لتقديم دفاعه المكتوب. وهو متهم بإساءة استخدام صلاحيات مكتبه عن طريق مطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع منافس سياسي ديمقراطي، جو بايدن، وعرقلة تحقيق الكونجرس في سلوكه.

وقال محامو ترامب في رد أولي من ست صفحات على التهم يوم السبت "هذه محاولة وقحة وغير قانونية لإلغاء نتائج انتخابات عام 2016، والتدخل في انتخابات عام 2020".

وأضاف مسؤولون كبار في الإدارة أن وثيقة الاثنين ستقدم دفاعًا أكثر تفصيلًا وعدوانية في المجادلة بأن ترامب بريء من التهم ويجب عدم إزالته من منصبه، كما يطالب الديمقراطيون.

وبينما من غير المرجح أن يقوم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بإقالة ترامب من منصبه، من المهم أن يقلل الرئيس الجمهوري من الاتهامات الديمقراطية باعتبارها مطاردة حزبية. إنه بحاجة إلى الحد من الأضرار السياسية التي لحقت بمحاولة إعادة انتخابه لأنه يسعى لولاية ثانية في نوفمبر.

وصرح الفريق القانوني لترامب إنه كان ضمن سلطته الدستورية للضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العام الماضي للتحقيق مع بايدن وابنه هانتر كجزء من ما يقول ترامب إنه حملة لمكافحة الفساد. وينكر بيدن ارتكاب أي مخالفات، وقد تم الكشف عن مزاعم ترامب على نطاق واسع.