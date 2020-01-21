كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول الأتراك مقطع فيديو رصد تجاهل رؤساء وزعماء الدول المشاركين بمؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأظهر مقطع الفيديو، أردوغان يقف وحيداً، خلال التقاط القادة والزعماء المشاركين بمؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، صورة جماعية.

وسخرت المعارضة التركية من تجاهل، الزعماء والقادة للرئيس رجب طيب أردوغان، حيث علق الأتراك على الفيديو: "الزعيم العالمي كما يطلق عليه أنصاره بتركيا".

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واستضافت العاصمة الألمانية (برلين)، مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية بمشاركة قادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، والجزائر، والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

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