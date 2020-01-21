آسفي يطالب بفتح تحقيق في تحكيم لمسلك ويعترض على تعيين الجعفري لمباراته أمام اتحاد طنجة

استنكر فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، ما وصفه بـ”الحيف” الكبير الذي تعرض له في المواجهة التي جمعته بضيفه الوداد الرياضي مساء اليوم الاثنين، من طرق الحكم عبد العزيز لمسلك.

وأشار بلاغ الفريق المسفيوي، أن لمسلك احتسب هدفان للوداد من حالتي تسلل واضحتين، مؤكدا أنه سيسلك جميع المساطر القانونية المتاحة من أجل الدفاع عن مصالحه.

وطالب أولمبيك آسفي بفتح تحقيق في هذه “المهزلة” التحكيمية على حد تعبيره، مشددا على ضرورة التدخل العاجل من أجل الحد من “المجاز” التحكيمية التي تؤثر سلبا على صورة كرة القدم الوطنية، يقول بلاغ الفريق المسفيوي.

هذا، وأكد النادي العبدي أنه سيراسل جامعة اللعبة للاعتراض على تعيين الحكم نور الدين الجعفري لقيادة مباراته بمضيفه اتحاد طنجة الخميس القادم، وذلك لعدم استجابتها للمراسلات السابقة للفريق التي طالب من خلالها بعدم تعيين الجعفري لمواجهاته، لـ”سوء” تحكيمه و”تحيزه” للفرق المنافسة، دائما حسب بلاغ الأولمبيك.

يذكر أن لقاء أولمبيك آسفي والوداد، انتهى بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد، علما أنه يندرج ضمن مؤجل الأسبوع الثاني عشر من البطولة الوطنية الاحترافية.