في حادث بشع..طفلة تعرضت إلى حرق في بعض الأعضاء الحساسة في جسدها والمشتبه فيهما والديها

في حادث بشع، تعرضت طفلة ذات السبع السنوات إلى تعذيب بشع من طرف والديها، بعد أن تم حرق بعض الأعضاء الحساسة في جسدها.

وتقدم، اليوم الاثنين، أحد المواطنين، بشكاية لمصالح الأمنية بتارودانت، والذي اشتبه في صياح الضحية المنبعث من منزل عائلتها، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الشبهة الجنائية لهذه القضية، خصوصا بعدما كشفت الخبرة الطبية وجود حروق من الدرجة الثانية في أطراف وبعض الأعضاء الحساسة من جسد البنت القاصرة.

وبحسب مديرية الامن الوطني، فإن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى الاشتباه في قيام الزوجين بتعريض ابنتهما للكي في أنحاء متعددة من جسدها، لأسباب جاري البحث لتحديدها والكشف عن ملابساتها.

وخلص المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالأب المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بينما سيتم تقديم الأم في حالة سراح بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في هذه القضية، في وقت تم فيه إسعاف البنت الضحية وإخضاعها للخبرات الطبية اللازمة.