غوارديولا: ليفربول استثنائي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن فريقه سيسعى للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتركيز على بطولات الكأس مع صعوبة اللحاق بالمتصدر وصاحب السجل الخالي من الهزيمة، ليفربول.

وتأخر حامل اللقب، مانشستر سيتي، بفارق 16 نقطة عن ليفربول، الذي يملك مباراة مؤجلة.

وأضاف غوارديولا أنه لا يمكن أن يفقد تركيزه بسبب مسيرة فريق المدرب، يورغن كلوب، الأفضل في تاريخ الدوري الممتاز.

Advertisements

وأوضح أنه "لا يمكن أن ننكر أن ليفربول استثنائي فيما يتعلق بكرة القدم والنتائج. كل يوم أفكر 24 ساعة ما الذي يمكننا فعله وما الذي يمكننا تطويره لكي لا أفقد تركيزي بسبب الفرق الأخرى وبطولات الدوري. هدفنا هو المركز الثاني والتطور كل يوم من أجل مباريات خروج المغلوب في البطولات الأخرى التي نشارك فيها. دائما هناك حاجة إلى أمر يثير الحماس ليدفعك إلى مواصلة التقدم للأمام والتطور".

وختم غوارديولا بالقول إنه "لا يمكن أن نقدم أداء جيدا في بطولات خروج المغلوب لو لم نلعب بشكل جيد في الدوري الممتاز. لا يمكن أن تلعب بشكل جيد في يوم وسيئ في يوم آخر. يجب الحفاظ على المعايير".

هذا، ويحل سيتي ضيفا على شيفيلد يونايتد، اليوم الثلاثاء، ولفت غوارديولا إلى أن "المدافعين جون ستونز وبنجامين ميندي سيغيبان عن هذه المواجهة. وأن جون تعرض لإصابة في المباراة الأخيرة. ميندي يعاني من إجهاد عضلي وبقية اللاعبين في حالة جيدة".