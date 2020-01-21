انتشار الفيروس الغامض في الصين يؤدي لرفع أسعار الذهب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صعدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إلى مستوى الم تبلغه منذ أسبوعين، مع ضخ المستثمرين أموالهم في هذا المعدن الثمين خشية بلبلة محتملة للأسهم الآسيوية مع انتشار فيروس جديد غامض في الصين.

وبحلول الساعة 8:04 صباحا، بلغ السعر الفوري للذهب 1565.36 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا بـ 0.3 في المئة، وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4 في المئة إلى 1566.20 دولار.

وذلك أقرب سعر فوري للذهب للمستوى الذي وصل إليه في الثامن من كانون الثاني/ يناير الجاري، عند 1568.35.

وتراجعت الأسهم الآسيوية مع انتشار الفيروس التاجي الجديد في مزيد من المدن الصينية وتصاعد بواعث القلق من أن يتسع نطاق انتشاره بدرجة أكبر خلال موسم رحلات عطلة السنة القمرية الجديدة.

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وقالت محللة السوق في "سي ام سي ماركتس"، مارجريت يانج يان، إن أسعار الذهب يحركها "الانتشار السريع للفيروس من ووهان في الصين، وهو ما يثير الفزع".

وأضافت: "عطلات السنة الصينية الجديدة ستزيد الوضع سوءا لأن الناس سيشرعون في السفر داخل الصين. الخوف من تفشي وباء سيرفع الطلب على الذهب ليومين آخرين".

وتقدم البلاديوم 0.7 في المئة في المعاملات الفورية إلى 2516.86 دولار للأوقية. كان معدن الحفز المستخدم في صناعة السيارات سجل ذروة قياسية عند 2582.19 دولار في الجلسة السابقة.

وزادت الفضة 0.1 في المئة مسجلة 18.08 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1017.91 دولار.