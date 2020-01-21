بعد نكبة الطائرة الأوكرانية.. توقعات بزيادة الخسائر الاقتصادية في إيران

الثلاثاء 21 يناير 2020

أفادت توقعات وتقارير بزيادة خسائر الحكومة الايرانية في حال واصلت شركات الطيران الأجنبية الاستغناء عن الأجواء الإيرانية في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.



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وتشير التقارير إن متوسط العائد لكل رحلة من السماء الإيرانية لا يقل عن 800 دولار، ونحو 950-1000 رحلة تمر عبر الأجواء الإيرانية على أساس يومي.

وكانت قد أعلنت عدد من شركات الطيران الأجنبية رسميا عن رحيلها من المجال الجوي الإيراني عقب إصدار بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية يعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ 737 بصاروخ بسبب خطأ عدا التكاليف البشرية والنفسية لهذا الخطأ اضافة الى التعويضات المتوقعةلاهالي الضحايا والمتضررين ولا يمكن تجاهل تكاليفها الاقتصادية الكببيرة.