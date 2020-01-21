وقفة احتجاجية كبرى لنقابة المعلمين الجنوبيين امام مكتب التربية بسيئون

الثلاثاء 21 يناير 2020

اقيمت صباح الاثنين، وقفة احتجاجية امام مكتب وزارة التربية والتعليم بسيئون، دعت اليها نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بحضرموت.



وحضر الوقفة جمع غفير من المعلمين والمعلمات ، وفي بداية الوقفة قام المعلمون برفع الشعارات التي تدعو السلطات للاستجابة لمطالب المعلمين ، واثناء الوقفة قام الاستاذ خالد هود باغريب عضو الجمعية للمجلس الانتقالي ونائب رئيس لجنة التربية والتعليم بالجمعية ورئيس نقابة المعلمين.

وفيمايلي

ايها المعلمون والمعلمات لقد عانيتم كثيرا من نقص الحقوق وتردي الرواتب مما عكس ذلك على واقع معيشتكم واسلوب حياتكم فجعلكم دون المستوى المطلوب وكان الاجدر ان يكون للمعلم مكانة تليق بما يقدمه من خدمة جليلة للمجتمع اجمع .

فهو المنبع الاول لبناء الاجيال وتربيتهم فمتى استقام المعلم وتحسنت طريقة معيشته ترتب على ذلك استقامة المجتمع ورقيه . وعليه فان وقفتنا هذه انما هي سلمية تطالب من السلطات ان تتفاعل مع مطالبنا وتعي تماما مشروعية ما نقوم به وتلبي جملة المطالب التي اتينا من اجلها كما حددتها بيانات النقابة ، وكما اننا ندين كل الاعمال والاعتدءات التي تعرض لها اخوننا المعلمين والمعلمات في العاصمة عدن عندما قاموا بالوقفه امام قصر معاشيق حيث يقيم رئيس الوزراء ، وبالمثل ندين كل الاجراءات التعسفية والترهيب الذي يتعرض له اخوننا المتعاقدين والمتعاقدات عند تنفيذ الاضراب من قبل مدراء العموم لبعض المديريات وكذلك بعض مدراء مكاتب التربية بمحافظة حضرموت ونحملهم المسؤلية القانونية والاخلاقية لمثل هذه الاعمال ونقول لهم ان نقابة المعلمين والتربويين الجنوبين سوف تقف بكل قوتها مع اخوننا المتعاقدين والمتعاقدات وكل معلم يمارس حقه الطبيعي الذي كفله له القانون .

Advertisements

ايها الحاضرون :

لقد تحملتم مشقة الطريق وعناء الوصول الى هذا المكان لتنفيذ وقفتكم هذه انما هو دليل حرصكم على ان ترسلوا رساله انكم مع حقوقكم غير منقوصة ومثلتم اخوانكم المعلمين والمعلمات بكل جدارة فجزاكم الله خير الجزاء ، وسجلتم موقف كل معلم مظلوم في الميدان وكل تربوي حريص على ان تستقيم العملية التعليمية .

وكما نتوجهه برسالة الى ابنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ونقول لهم اننا مع حقكم في التعلم بل ونحض على استدامة العملية التعليمية وعدم تعثرها وعليه فاننا نطالب كل اولياء الامور للوقوف معنا ومساندتنا في مطالبنا ليستقيم الوضع التعليمي ويرتقي حيث ان المعلم بوضعه الحالي هزيل مهضوم لاحول له ولاقوة ومغيب في حقوقة التي كفلها له الدستور والقانون .

وفي الختام نشكر كل من تفاعل معنا من اولاء الامور الذي حضر بعضهم لتسجيل موقف يشكر عليه وكذلك الشكر للجنة انا المعلم التي لبت وباركت دعوة نقابة المعلمين الجنوبين والشكر موصول لكل معلم ومعلمه شارك في هذه الوقفه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وفي الختام اكدت الوقفة على استمرار الاضراب والاستمرار فيه حتى نيل الحقوق

صادر عن الوقفه الاحتجاجة يوم الاثنين الموافق 20يناير 2020م