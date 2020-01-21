شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في منبه الحدودية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يناير 2020 قصفت القوات السعودية، اليوم الثلاثاء، 21/كانون الثاني/2020، تحركات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف. وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع للمليشيا في مديرية الظاهر الحدودية

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