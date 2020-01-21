شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في صرواح والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يناير 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 21/كانون الثاني/2020، غارات على مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وذكرت المصادر أن المقاتلات الحربية استهدفت بأربع غارات مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية صرواح غربي المحافظة. Advertisements وأضافت المصدر أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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