شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في الظاهر والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يناير 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 21/كانون الثاني/2020، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة المدافن التابعة لمديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأكدت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات التحالف في أجواء المديرية الحدودية مع المملكة. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صعدة.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في الظاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.